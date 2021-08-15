شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يعود لتشكيل الزمالك أمام دجلة بعد غيابه عن مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة وادى دجلة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدعم بن شرقى تشكيل الزمالك أمام وادى دجلة بعدما غاب عن لقاء الإسماعيلى الذى أقيم أمس، السبت، نظرًا لإيقافه بحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الاتحاد السكندرى.

ويفضل كارتيرون استمرار يوسف أوباما فى الخط الأمامى مع تواجد بن شرقى لزيادة النزعة الهجومية، مع تواجد شيكابالا على مقاعد البدلاء واستخدامه كورقة رابحة خلال سير لقاء وادى دجلة.

وخاض الزمالك مباراة الإسماعيلى فى ظل غياب بن شرقى بتشكيل مكون من.. حراسة المرمي: محمود جنش، خط الدفاع: حمزة المثلوثى – محمود الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور، خط الهجوم: يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أحمد فتوح – سيف الجزيري.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدورى برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 21 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 37.