الطلائع يستعيد جهود عمرو مرعى ومحمد ناصف فى مباراة الأهلى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود الثنائى عمرو مرعى ومحمد ناصف لاعبا الفريق فى مواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الايقاف حيث غاب الثنائى فى مباراة سموحة الأخيرة بسبب الحصول على الإنذار الثالث بالنسبة لمرعى والطرد بالنسبة لمحمد ناصف فى مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

وأغلق جهاز الطلائع صفحة مباراة سموحة التى خسرها الفريق برباعية مقابل هدفين بالجولة الاخيرة للمسابقة، حيث عاتب بسيونى على لاعبيه على الأخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق أربعة أهداف بجانب إهدار فرص سهلة أضاعت المباراة من بين أيديهم، وطالب عبد الحميد بسيونى لاعبيه بالعودة لقطار الفوز لاسيما في ظل حالة الإحباط التي سيطرت الفريق بفقدان فرصة الظهور الافريقى بالكونفدرالية

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

واستحق فريق طلائع الجيش لقب الحصان الأسود في الموسم الجاري، بعدما قدم أداءً غير متوقع رغم البداية المتعثرة وحالة عدم الاستقرار الفني إلا أنه تحت قيادة عبد الحميد بسيوني نجح في تخطي جميع الأزمات ليتحول إلى فريق أخر ينافس على المراكز المتقدمة بجدول الدوري.