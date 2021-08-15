شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة إيهاب جلال مع شيلونجو بعد إهدار أخطر فرصة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، جلسة سريعة مع النامبيى شيلونجو مهاجم الدراويش عقب مواجهة الزمالك التى خسرها الفريق بهدفين دون رد لدعمه معنوياً بعد الفرصة السهلة التى أهدرها فى مباراة الزمالك، وكانت مثار انتقادات لاذعة من الجماهير لاسيما فى ظل خلو شباك الفارس الأبيض من حارس المرمى.

وظهر شيلونجو بمستوى سيئ خلال مواجهة أولاد العم ليفقد خط هجوم الدراويش خطورته باستثناء محاولات فردية من التونسى فخر الدين بن يوسف، ووعد شيلونجو مدربه باستعادة تألقه فى المباريات المقبلة.

من ناحية أخرى، يستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه محمد حسن لاعب خط الوسط فى مباراة إنبى، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن مواجهة الزمالك التى خسرها الدراويش بهدفين دون رد بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الأهلى.

ويواصل الإسماعيلى تدريباته اليوم، الأحد، بدون راحة عقب الخسارة من الزمالك بالأمس نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة إنبى، ويخوض اللاعبون الأساسيون فى مباراة الزمالك تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد الذى يعانى منه الفريق بعد خوض ثلاث مباريات قوية فى عشرة أيام أمام بيراميدز ثم الأهلى ثم الزمالك بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

من جهته أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للإسماعيلى، أن الفريق لعب مباراة جيدة أمام الزمالك ولكن دوافع الزمالك كانت أكبر فى الفوز وصحوة الدراويش جاءت متأخرة.

وقال علاء وحيد فى تصريحات تليفزيونية، "لا أريد تبرير هزيمة الإسماعيلى، لكن الفريق يتعرض لضغط مباريات كبير جدا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف المتحدث الرسمى للإسماعيلى، "الحديث عن تفويت الإسماعيلى لأى فريق كلام عيال صغيرة، وكلمة التفويت "ممسوحة" من قاموس الاسماعيلي، ولا علاقة لنا بصراع القطبين".

وتابع: "ظهرنا بشكل جيد أمام الزمالك، لكن الصحوة الهجومية أتت متأخرة، ودوافع لاعبى الزمالك الكبيرة حسمت المباراة، والحديث عن التفويت قبل مواجهة الزمالك أثر "نفسيا" على لاعبى الاسماعيلى خلال المباراة".

وحقق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما على نظيره الإسماعيلى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة 30 من الدورى، أحرز هدفى الزمالك إمام عاشور فى الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 فى صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة الـ 34 فى المركز الـ 13 بالدورى.