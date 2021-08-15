شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس عن الفرق المشاركة بالكونفدرالية: نعيش كوميديا سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، ما يفعله اتحاد الكرة فى تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع المقرر مشاركتهم فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، متسائلا عن المهام التى يقوم بها مدير الاتحاد، وماذا يفعل قائلا: "عاوزين نعرف بيعمل إيه وإيه واجباته".

وقال يونس فى برنامج الفيلسوف الذى يقدمه على إذاعة أون سبورت، "من غير المنطقى أن نرسل فريقا لم يحصد المركز الثالث أو الرابع ويمثل مصر فى الكونفدرالية، فماذا لو تراجع الفريقان اللذان يتم اختيارهما من جانب اتحاد الكرة وفقا للترتيب الوقتى، بالتالى سيشارك فريقان ليسا فى المراكز المحددة مضيفا، "معقول نبعت فرق مكسبتش مركز ثالث ورابع تكون ممثلة للكونفدرالية، حاجة محزنة، هل الأندية وافقت أصلا، ولماذا وافقت الأندية، وهل وافقت من الأساس، أنها كوميديا سوداء".

وأضاف "الفيلسوف"، أنه من الضرورى مراجعة أنفسنا ونشتغل صح، وليس من المهم من يجلس على الكرسى، بل الأهم من يعرف أن يدير الكرسى.

وكان اتحاد الكرة حدد فريقى المصرى وبيراميدز للمشاركة فى الكونفدرالية، وفقا لترتيب الفريقين عند موعد إرسال الفرق المقرر مشاركتها، خاصة وأن الجبلاية تخرج من فخ عدم انتهاء مسابقة الدورى باللجوء للبند رقم 21 من شروط المسابقة، والذى ينص على أنه فى حال تحديد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم موعد إرسال أسماء الأندية قبل انتهاء بطولة الدورى المصرى الممتاز، مع عدم حسم المقاعد المؤهلة لبطولات الأندية الأفريقية، يتم اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه فى التاريخ المحدد من الاتحاد الأفريقى لإرسال أسماء الأندية فى بطولات أفريقيا، وفى عدم تساوى الفرق فى عدد المباريات التى خاضها كل فريق فى مسابقة الدورى المصرى يتم الاحتكام لمبدأ الجدارة الرياضية.