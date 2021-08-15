شكرا لقرائتكم خبر عن 59 يوما من الانتصارات.. 5 مباريات متتالية تؤمن قمة الدوري للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع نادى الزمالك رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 5 مباريات، ضمن منافسات الدورى العام خلال الموسم الجارى، وذلك بعد الفوز المهم الذى حققه الفريق الأبيض على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في لقاء الجولة 30، ليقترب درع الدورى من قلعة ميت عقبة.

ويتربع نادى الزمالك على عرش قمة الدورى العام برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن النادى الأهلى أقرب منافسيه، والذى يحتل المركز الثانى برصيد 68 نقطة، ويتبقى 4 مباريات فقط على حسم المنافسة.

انتصارات الزمالك المتتالية جاءت كالتالى:

ـ الزمالك وأسوان 3/0

ـ الزمالك والمقاصة 1/0

ـ الزمالك والمحلة 3/0

ـ الزمالك والاتحاد السكندري 2/1

ـ الزمالك والإسماعيلي 2/0

وأكمل الفريق الأبيض 59 يوماً من الانتصارات، حيث كان الفوز الأول في سلسلة انتصاراته أمام أسوان بتاريخ 17 يونيو الماضى، بينما كانت آخر انتصاراته أمام الاسماعيلى يوم 14 أغسطس.

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس بالدوري، وطالبهم باغلاق صفحة المباراة نهائيًا والتركيز في المباريات المقبلة بالدورى وهي أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسيراميكا.

وأكد كارتيرون للاعبيه أن المباريات المتبقية ليست سهلة بغض النظر عن الدوافع التي يمتلكها المنافسين سواء بالهروب من الهبوط أو المنافسة علي مراكز متقدمة في الدورى، وطالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالخصم في المباريات الأربعة المقبلة لضمان حسم لقب الدورى الموسم الحالي.