شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف يحذر لاعبى الزمالك: القادم أصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد عبد الرؤوف، لاعب الزمالك السابق، لاعبى القلعة البيضاء من الاستهانة باللقاءات المقبلة في الدورى والتى ستحسم صراع الصدارة التى يسيطر عليها الفريق الأبيض حالياً بفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الثانى.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": الزمالك بعد فترة التوقف قدم أداء مميز وعاد بقوة بدنية كبيرة على عكس جميع الفرق، الزمالك لم يأخذ وقت طويل للدخول في الموسم.

وأضاف: الإسماعيلى غير خطته أمام الزمالك عن مباراة الأهلى، والزمالك ضغط على الإسماعيلى في خلال 70 دقيقة متواصلة وصنع فرص خطيرة حتى تسجيل الهدفين في الشوط الثانى، كارتيرون لا يقوم بالتبديلات إلا في الربع ساعة الأخيرة وهذا واضح بالمباريات الأخيرة.

واصل: أحمد فتوح قادر على تعويض غياب عبد الشافى ووجود محمود علاء يعوض غياب الونش، والزمالك كتن بحاجة إلى مهاجم بحجم الجزيرى لتعويض رحيل مصطفى محمد، وقيمة الجزيرى كبيرة جداً ويساعد في بناء الهجمات ولديه سرعات ويلعب برأسه بشكل جيد.

أكمل: كنت من البعض الذين شككوا في استمرار المثلوثى مع الزمالك، ولكن أعتقد أن حالته البدنية هى التى أثرت عليه في وقت سابق، ولكن يؤخذ عليه فقط تعامله مع الضغط من المنافسين.

واختتم: يجب عدم الاستهانة بالفرق التى سنواجهها، لأن الفرق التى تنافس على الهبوط تكون مبارياتها صعبة وستغلق المساحات، ويجب أن تحسم المباريات مبكراً والتركيز على كل مباراة على حدى لأن المباريات المقبلة أصعب.