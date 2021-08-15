شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستي يوقع عقود تدريب رجال سلة الأهلي.. ويقود المران اليوم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، ظهر اليوم على عقود تدريب الفريق لبدء رحلته التدريبية مع النادي،

وحضر التوقيع رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، وطارق الغنام، المدير الإداري لفريق رجال سلة الأهلي.

وأعلن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادين توقيع المدرب الإسباني لمدة سنتين.

وبات من المنتظر أن يجتمع أوجستي مع الجهاز المعاون له اليوم، من أجل الترتيب لفترة الإعداد، ووضع خطة العمل الخاصة بالاستعداد لارتباطات فريق رجال سلة الأهلي.

ويخوض فريق السلة رجال بالأهلي مساء اليوم مرانه الأول استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بوضع خطة الإعداد وفقا للمنافسات التي سوف يخوضها فريق « رجال سلة الأهلي» في الموسم المقبل بما يحقق تطلعات جماهير الأهلي، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.











