تقارير مغربية تكشف.. مطالب بنشرقي المادية.. وموقف إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشفت تقارير مغربية، المطالب المالية للدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك من أجل التجديد والاستمرار بين صفوف الفريق الأبيض.

وقالت "هسبورت" إنه حتى اللحظة لم تصل إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع بنشرقي، على الرغم من أن المفاوضات انطلقت منذ أسابيع بين إدارة النادي ووكيل أعمال اللاعب.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة المغربية، فإن محامي بنشرقي ووكيل أعماله طلبا الحصول على مليوني و400 ألف يورو في الموسم الواحد لتمديد العقد.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن تلك المطالب لم تلقَ قبولا لدى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وعرضت على الدولي المغربي التجديد مقابل مليون و800 ألف يورو (وهو نفس المبلغ الذي سيحصل عليه اللاعب في الموسم الأخير من عقده).

جدير بالذكر أن بنشرقي انتقل إلى صفوف الزمالك في يوليو 2019 قادمًا من نادي الهلال السعودي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.