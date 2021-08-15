الإسماعيلي: تأثرنا بالاهتمام السلبي بتصريحات إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن الاهتمام الإعلامي السلبي بتصريحات إيهاب جلال المدير الفني للفريق أثَّر على اللاعبين في مواجهة الزمالك، مؤكدا أن ذلك ليس مبررا للهزيمة.

وخسر الإسماعيلي على ملعبه أمام الزمالك بثنائية نظيفة أمس السبت في الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وأضاف علاء وحيد، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "كنا نتمنى تحقيق الفوز على الزمالك ولكن اللاعبون كانوا يعانون من إجهاد كبير بعد خوض مباراتي بيراميدز والأهلي".

وتابع: "الجماهير كانت تطمح لرؤية الإسماعيلي الذي أوقف بيراميدز والأهلي، وبالفعل حاصرنا الزمالك في الشوط الثاني لكنه كان حقق ما أراد وحافظ على تقدمه بفارق هدفين".

وأكد: "الاهتمام الإعلامي بالتصريحات التي أدلى بها إيهاب جلال أثر على اللاعبين بشكل سلبي، لا أعطي مبررات للهزيمة لكن كان هناك اهتمام غير مسبورق بشكل سلبي، وهو ما أثر على اللاعبين".

وأوضح: "أرى أن تصريحات إيهاب جلال طبيعية ويصرح بها الكثير من المدربين في أندية كبيرة، ولكننا لم نكن نقف عندها بهذا الشكل".

وشدد: "الجانب الإيجابي من تصريحات إيهاب جلال أن المدرب لا يطلب شيئا لنفسه، بل ترتبط بالنجاعة الفنية واحتياجه للاعبين جدد يستطيعون صناعة الفارق في الموسم المقبل".

وأضاف: "اللجنة الفنية حصلت على توصيات إيهاب جلال، لكن هذا الأمر تأخر بسبب عدم حصولنا على المستحقات من الشركة الراعية".

وواصل: "محمود عثمان الرئيس الشرفي تدَّخل وطالب بتلبية كافة طلبات إيهاب جلال الفنية قبل المادية، وهذا ما يتم حاليا ونتمنى الحصول على مستحقاتنا المتأخرة لأننا في مرحلة صعبة جدا".

واستمر: "سيتم تحديد جلسة خلال الفترة المقبلة مع إيهاب جلال، المدرب ليس لديه أي مشكلة بشأن تجديد عقده، والمفاوضات مع اللجنة الفنية وإدارة النادي بشأن اللاعبين الذين يحتاجهم للموسم المقبل".

وأتم المتحدث الرسمي للإسماعيلي قائلا: "عرضنا على فخر الدين بن يوسف التجديد، لكن العرض المالي أقل من العرض الذي قدمه بيراميدز للاعب، وستكون هناك جولة أخرى من المفاوضات من أجل استمراه مع النادي، والتفاوض لن يتم إلا من خلال الرؤية الفنية لإيهاب جلال".