الأهلي: أوجستي يوقع عقود تدريب رجال السلة.. ويقود مران الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الإسباني أوجستي بوش، وقع عقود تدريب فريق (رجال السلة) ظهر اليوم الأحد، لبدء رحلته التدريبية مع النادي.

وأكد رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، أن المدرب الإسباني وقع عقود تدريب الفريق لمدة سنتين.

ومن المنتظر أن يجتمع أوجستي مع الجهاز المعاون له اليوم؛ من أجل الترتيب لفترة الإعداد ،ووضع خطة العمل الخاصة بالاستعداد لارتباطات فريق السلة في الموسم المقبل بما يحقق تطلعات جماهير الأهلي، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.

كما لفت الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن أوجستي سيقود مران فريق السلة مساء اليوم استعدادا للموسم الجديد.