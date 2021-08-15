خاص.. الزمالك يستهدف ضم عمر كمال عبدالواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

كشف مصدر مسؤول عن دخول عمر كمال عبدالواحد مهاجم المصري البورسعيدي ضمن دائرة اهتمامات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي إن الزمالك يستهدف ضم عمر كمال عبدالواحد بعد ظهوره بشكل مميز في الموسم الجاري 2020/2021 مع النادي المصري.

وأضاف أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب للحصول على خدماته، وينتظر النادي القرار النهائي للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لحسم الصفقة.

وأشار إلى أن عمر كمال يفضل الانضمام للزمالك على الاحتراف الخارجي في الدوريات الخليجية.

وأتم المصدر تصريحاته قائلا أن اللاعب لديه طموح لتمثيل منتخب مصر من خلال الزمالك في الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد عمر كمال مع المصري بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي سينضم إلى الزمالك في صفقة انتقال حر.

يُذكر أن صاحب الـ27 عاما سجل 12 هدفا في 29 مباراة لعبها مع المصري في الدوري هذا الموسم.