"لأسباب شخصية".. برايتون يوضح سبب غياب هدف الأهلي عن لقاء بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف جراهام بوتر مدرب برايتون الإنجليزي، سبب غياب اللاعب بيرسي تاو عن افتتاحية مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي ضد بيرنلي.

وحل برايتون ضيفًا على بيرنلي في مباراة الجولة الأولى من منافسات بريميرليج، وحقق الفوز بنتيجة 2-1.

وشهدت المباراة غياب بيرسي تاو عن التشكيل الأساسي والاحتياطي لبرايتون، على الرغم من تأكيد بوتر في وقت سابق أن اللاعب جاهز للمباراة ويتدرب مع اللاعبين.. طالع التصريح كاملا من هنا

وارتبط تاو بالانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسبق وأكد مصدر لمصراوي أن العقود سيتم توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة (طالع من هنا)

وعقب مباراة بيرنلي، سُئل بوتر عن سبب غياب تاو، واكتفى بقول: "لأسباب شخصية"

يذكر أن برايتون طلب في البداية الحصول على 4 ملايين يورو من الأهلي، بينما تمسك الأخير بعرضه البالغ قيمته مليون و500 ألف يورو، قبل أن تستمر المفاوضات لتصل إلى مليون و800 ألف يورو.