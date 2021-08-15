بالمواعيد.. ماذا يتبقى للأهلي والزمالك حتى نهاية الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حافظ الزمالك على انفراده بصدارة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 30 جولة من عمر المسابقة بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية في آخر خمسة أسابيع، مستغلا تعثر الأهلي أمام الإسماعيلي في الجولة الـ29.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ30 أمس السبت، واستمر الأهلي حامل اللقب في مطاردته بالفوز على إنبي بنفس النتيجة، لتستمر معها اشتعال المنافسة بينهما.

ورفع الزمالك رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، ليبتعد عن الأهلي حامل اللقب بفارق نقطتين قبل أربع جولات على نهاية المسابقة، حيث جمع المارد الأحمر 68 نقطة حتى الآن.

ومن المقرر أن تقام الجولات الأربع المتبقية في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويأتي جدول مباريات الزمالك المتبقية كالتالي:

الثلاثاء 17 أغسطس (الجولة 31): الزمالك ضد وادي دجلة.. استاد الدفاع الجوي.. 9:00 مساءً.

الجمعة 20 أغسطس (الجولة 32): سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك.. استاد السويس الجديد.. 9:00 مساءً.

الإثنين 23 أغسطس أو الثلاثاء 24 أغسطس (الجولة 33): الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. استاد الدفاع الجوي.

الخميس 26 أغسطس أو الجمعة 27 أغسطس (الجولة 34 الأخيرة): البنك الأهلي ضد الزمالك.. استاد بتروسبورت.

ويأتي جدول مباريات الأهلي المتبقية كالتالي:

الثلاثاء 17 أغسطس (الجولة 31): طلائع الجيش ضد الأهلي.. استاد الجيش بالسويس.. 9:00 مساءً.

الجمعة 20 أغسطس (الجولة 32): الأهلي ضد المصري البورسعيدي.. استاد الإسكندرية.. 9:00 مساءً.

الإثنين 23 أغسطس أو الثلاثاء 24 أغسطس (الجولة 33): الجونة ضد الأهلي.. استاد خالد بشارة.

الخميس 26 أغسطس أو الجمعة 27 أغسطس (الجولة 34 الأخيرة): الأهلي ضد أسوان.. استاد السلام.