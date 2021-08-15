صحيفة إنجليزية: تغريدة وكيل صلاح هدفها "تسوية الأمور مع ليفربول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فسرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، ما وراء التغريدة الغامضة التي نشرها الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح لاعب الريدز.

ونشر عباس تغريدة أمس السبت، عقب تسجيل صلاح هدفًا رائعًا في افتتاحية مباريات فريقه بالدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي والتي حسمها الريدز بثلاثية دون رد.

وكتب الوكيل الكولومبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى أن يشاهدوا".

وقالت "ليفربول إيكو" إن الأمر لا يتطلب عقلا ذكيا لاستنتاج الهدف وراء تلك التغريدة الغامضة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن الهدف وراء تلك الرسالة هو تسوية أمور تجديد عقد اللاعب المصري مع ناديه الإنجليزي، خاصة بعد الانتهاء من تمديد عقود نجوم الفريق أمثال فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر، فابينيو وترنت ألكسندر أرنولد.

ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح اقتنع ببقائه مع ليفربول، خاصة مع فتور اهتمامات ريال مدريد وبرشلونة خلال الميركاتو الجاري.

وقالت الصحيفة: "تشير جميع الدلائل إلى رغبة صلاح في البقاء في ليفربول، النادي الذي ساعده في تحويله من إمكانات لا شك فيها إلى أحد أعظم اللاعبين في العالم".

وأتمت: "إذا بقي صلاح لفترة طويلة مع ليفربول، فلديه فرصة كبيرة في تحطيم الأرقام القياسية في آنفيلد وأن يصبح أسطورة للنادي".