وليد الفراج: النصر الأفضل في الجولة الأولى من الدوري السعودي والهلال مختلف عن الموسم الماضي

أثنى الإعلامي السعودي “وليد الفراج” على أداء نادي النصر خلال الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، معتبراً إياه، أفضل فريق بين جميع أندية الدوري السعودي خلال الجولة الأولى.

واستغرب في المقابل وليد الفراج من مستوى نادي الهلال خلال مباراته الافتتاحية للدوري أمام الصاعد حديثاً نادي الطائي، حيث احتاج رجال المدرب البرتغالي “ليوناردو جارديم” لهدف في الوقت القاتل، لتحقيق النقاط الثلاث.

وقال وليد الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد” الذي يبث على قناة “mbc action” عبر القمر الصناعي نايل سات، وقمر عرب سات أن الجولة الأولى عرفت مستويات متذبذبة لجميع الفرق المشاركة في بطولة هذا الموسم.

وأوضح الإعلامي السعودي قائلاً “بعد نهاية الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان، لا يوجد فريق يلفت الانتباه باستثناء نادي النصر، فنياً ومن حيث جودة التعاقدات، وكذلك روح الفريق والرغبة في تحقيق الفوز “.

وتابع وليد الفراج “بقية الفرق، ظهرت بمستوى متباين ما بين البرود في الأداء والتذبذب في المستوى، وفرق عانت من تدني مستوى التحضيرات ما قبل الموسم “.

وعن مستوى حامل اللقب والبطل القياسي للمسابقة نادي الهلال، قال وليد الفراج “حامل اللقب رغم مواجهة الصاعد حديثاً لدوري محمد بن سلمان للمحترفين، والعائد للأضواء بعد غياب 13 سنة، ومدربه على المدرجات، إلا أن الهلال احتاج الى لدغة صالح الشهري في اخر ثواني المباراة لتحقيق الفوز ”

وأضاف الفراج “لا أدري ما هو السبب ولكن، الهلال ليس هو هلال الموسم الماضي ولا علاقة له بإسم نادي الهلال، ويبدو أن الفريق سيكمل برنامج الإعداد من خلال مباريات الدوري “.

يذكر أن الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين شهدت نتائج متباينة بالنسبة للفرق الكبيرة، حيث حقق النصر فوزاً كبيراً 1/4 على نادي ضمك، كما حقق الهلال فوزاً صعباً على الطائي بهدف نظيف، فيما خسر الاتحاد أمام الفيحاء بهدف نظيف و الشباب أمام أبها 2/1، فيما اكتفى أهلي جدة بالتعادل 1/1 أمام الفيصلي.