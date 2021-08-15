شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة الإنتاج الحربى ومصر المقاصة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأحد، منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة لقاء وحيد يجمع الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة في تمام السابعة مساءاً على استاد الأهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا

2_يحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

3_يدخل الإنتاج مباراة الليلة بعد التعادل مع أسوان بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المقاصة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

4_أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الإنتاج و المقاصة إلى الحكم محمد يوسف يعاونه إكرامي سالم و عدي عيد ، وياسر عبد الحق ، و عمرو الشناوي حكم فيديو و محمد التابعي حكم مساعد.

5_التقى الانتاج الحربى ومصر المقاصة فى 16 مباراة قبل صدام اليوم ، فاز الانتاج فى 3 لقاءات وفاز المقاصة فى 8 مباريات وانتهت 5 مواجهات بالتعادل .

6_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز المقاصة بهدف دون رد سجله شيمس بيكلى بالجولة 13 للمسابقة على ستاد المقاولون العرب.