شكرا لقرائتكم خبر عن الدحيل القطرى يطلب رسميا بطاقة فرجانى ساسى من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة طلبا رسميا من نادى الدحيل القطرى لإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك السابق والذى وقع مؤخرا للنادى القطرى.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وناديه الجديد الدحيل القطرى الذى أعلن ضم اللاعب لصفوفه رسميًا لمدة 3 مواسم مقبلة، فى صفقة انتقال حر، بداعى انتهاء تعاقده مع الزمالك فى شهر يونيو الماضي، وليس بنهاية موسم الدورى المصرى.

إدارة نادى الزمالك كانت تنتظر الإعلان الرسمي لانتقال فرجانى ساسى لصفوف الدحيل القطرى حتى تكتمل أركان الشكوى، واستندت لجنة الزمالك في الشكوى على خطاب كان تم إرساله للنادى القطرى منذ شهور لتحذيره من التفاوض مع فرجانى نهائيا خلال الوقت الحالي، نظرا لامتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم، وأن هذه المفاوضات تؤثر على علاقة اللاعب بناديه الحالى – الزمالك – نظرا لانقطاعه عن التدريبات منذ بدء المفاوضات ورفضه المشاركة فى المباريات.

خطاب الزمالك المرسل لنادى الدحيل لم يتم الإعلان عنه وقتها نظرا لعدم إعلان النادى القطري بشكل رسمى التفاوض مع ساسى أو إعلان اللاعب انتقاله للدحيل، لذا تم إرسال الخطاب لحفظ حقوق الزمالك بعد الأنباء التى تلقاها النادى تفيد بتفاوض الدحيل مع ساسى وهو ما أثبتته الأيام صحته فى النهاية، ويستند الزمالك في الشكوى على هذا الخطاب الذى يثبت وجود تحريض من النادى القطرى تسبب في غياب اللاعب وانقطاعه عن تدريبات الزمالك.