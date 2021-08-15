شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة عقد قران جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وصاحبة إنجاز الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه والمتوجة بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو بعقد قرانها فى حفل عائلى اقتصر على أسرة العروسين، وعدد من أصدقائها المقربين، مثل سارة عاصم وياسمين حمدى لاعبتا المنتخب.

ونشرت جيانا عبر حسابها على انستجرام عدد من الفيديوهات توثق عقد قرانها على المهندس محمد سامى، والاحتفال به مع زوجها وأهلها.



جيانا فاروق

وسطرت جيانا فاروق، اسمها باحرف من نور في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ لعبة الكاراتية، باعتبارها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتية في دورة الألعاب الأولمبية.

وحققت جيانا فاروق لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه ميدالية برونزية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد خسارتها في الدور نصف النهائي لوزن 61 كيلوجراما من بطلة الصين.

وشهد مطار القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء الماضي احتفالات كبيرة خلال استقبال البعثة الأولمبية العائدة من طوكيو، وتواجد في مطار القاهرة، أتوبيس مكشوف لاستقبال أبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي، وسط حضور أسرهم واصدقاءهم الذين تواجدوا وهم يحملون الورود وبانرات التهنئة.

وحملت جيانا العلم الأولمبى فى ختام الدورة الأوليمبية وفقا لقرار اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية، بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتيه أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.