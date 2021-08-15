شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حمدى النقاز مع الزمالك بعد اقتراب عودته مجددا للقلعة البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى التونسى الذى فسخ تعاقده، من العودة مجددا إلى نادى الزمالك في الموسم المقبل، بعد تسوية القضايا بين اللاعب والقلعة البيضاء.

وكشف حسن غنيمة، مراسل قناة أون تايم سبورت، أن حمدى النقاز سيصل إلى القاهرة خلال يومين، لإنهاء إجراءات انضمامه إلى نادى الزمالك، وقال مراسل أون تايم سبورت: حمدى النقاز سيصل للقاهرة وسيعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى لإتمام إجراءات انضمامه للفريق.

أعلن نادى الترجى الرياضى التونسي الأربعاء الماضى فسخ تعاقد ظهيره الأيمن الدولى التونسي حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق بالتراضي بين الطرفين لعدم قدرته على تقديم الإضافة مع الفريق، ليقترب جدا من العودة للزمالك.

ونستعرض ماذا قدم حمدى النقاز مع الزمالك قبل العودة مجددا؟ في التقرير التالى..

لعب 63 مباراة رفقة الزمالك في جميع المسابقات لم يسجل أي هدف خلالها واكتفى بصناعة 9 أهداف، وحصل على 3 بطولات هي "2 كأس مصر وبطولة الكونفدرالية".

وجاءت مشاركاته على النحو التالى:

الدورى: 36

كأس مصر: 7

دورى أبطال أفريقيا: 3

الكونفدرالية: 16 مباراة

السوبر المصرى: 1