شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية ديانج وحمدى فتحى تعود لتشكيل الأهلى أمام الطلائع فى غياب السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى المالى أليو ديانج وحمدى فتحى لاعبا النادى الأهلى للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري، يأتى ذلك بسبب غياب عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأحمر عن مباراة الطلائع للإيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة انبى التى فاز بها الاهلى بهدفين دون رد بالامس.

فى سياق أخر، قطع مسئولو النادي الأهلي شوطًا كبيرًا في حسم التعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد الاتفاق على الخطوط العريضة بين النادي واللاعب حول قيمة عقده الجديد والذي سيمتد لثلاث سنوات مقبلة بخلاف السنة المتبقية في عقده مع النادي، لاسيما بعد الاتفاق على الأمور المالية بخصوص راتب السولية.

واتفق الأهلي على تأجيل إعلان تجديد عقد عمرو السولية لحين الانتهاء من منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري، وعدم الإعلان عن أية تفاصيل جديدة بخصوص ملف تجديد عقود اللاعبين، للحفاظ على تركيز كل اللاعبين وعدم انشغالهم بأمور فرعية غير المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي الذي يشهد منافسة شرسة مع الزمالك.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة على رأسها هدفه في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذى فتح الطريق أمام فوز المارد الأحمر باللقب الافريقى بعد غياب دام سبعة سنوات، وكذلك هدفه فى كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دوري الابطال الاخير.

توج عمرو السولية مع الأهلى بـ 12 بطولة بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري الابطال الافريقى 2020 و 2021 والسوبر الافريقى.