شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: الشناوى الحارس رقم واحد فى مصر.. وجنش يقدم أداء مميزا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عبدالحميد، نجم الأهلى السابق، أن محمود جنش حارس مرمي فريق الزمالك يقدم أداءً جيداً مع الفريق خلال المباريات الأخيرة. وقال أمير فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "الزمالك يملك 3 حراس مميزين ودوليين، وجماهير القلعة البيضاء تتفاءل بجنش وهو يظهر بروح عالية مع الفريق مؤخرا خلال المباريات الحاسمة للدوري".
وأضاف أمير عبد الحميد، "محمد الشناوي رقم واحد وفى مكان آخر نظرا لما يقدمه مع النادى الأهلى والمنتخب الوطني وأيضا الأداء المميز الذى قدمه مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو".
من ناحية أخرى، واصل الأهلى ضغطه على الزمالك بالفوز على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليبقى على فارق النقطتين خلف الأبيض بعدما وصل للنقطة 68 في وصافة جدول الدوري من 30 مباراة، ليعود لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى في المباراة الماضية بهدف لكل فريق.
ويتبقى 4 جولات على نهاية الدوري ستكون غاية في الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، في الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.