شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: الشناوى الحارس رقم واحد فى مصر.. وجنش يقدم أداء مميزا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عبدالحميد، نجم الأهلى السابق، أن محمود جنش حارس مرمي فريق الزمالك يقدم أداءً جيداً مع الفريق خلال المباريات الأخيرة. وقال أمير فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "الزمالك يملك 3 حراس مميزين ودوليين، وجماهير القلعة البيضاء تتفاءل بجنش وهو يظهر بروح عالية مع الفريق مؤخرا خلال المباريات الحاسمة للدوري".

وأضاف أمير عبد الحميد، "محمد الشناوي رقم واحد وفى مكان آخر نظرا لما يقدمه مع النادى الأهلى والمنتخب الوطني وأيضا الأداء المميز الذى قدمه مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو".