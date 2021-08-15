شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز غنيم يقرر خوض انتخابات الملاكمة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة الحالى، عن خوضه الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار بناء على رغبة أسرة اللعبة.

و قال غنيم إنه سيحدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة فى اجتماع يوم 22 أغسطس الجارى، على أن يتم تحديد موعد الانتخابات لاحقا.

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا فى الساعات الماضية بشأن الانتخابات كالتالى: "فى إطار من سعي اللجنة الأولمبية المصرية لتحري الأصوب ، والعمل علي إزكــاء روح المنافسة ، وتوسعة دائـــرة المشاركة فى إنـتـــخابات الإتحادات الرياضـــية ، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الإعــتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف إنــعــقــاد كـــافة الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية ؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية ، أو التى تجرى بها إنتخابات لأختيار مجالس إدارتها .

وبالبناء عليه ؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لإنعقاد الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية بـــــدأً من يوم السبت الموافق 28/8/2021 ، حيث يتم الدعوة للإنتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة ( 7 ) أيــام، على أن تسير بقية الإجراءات قدماً علي وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للإتحادات الرياضية ، وبما يتسق مع المواثيق الدولية ، مع التأكيد الكامل علي صون حق الجمعيات العمومية في إختيار مجالس إداراتها .

وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية ، وإزالة اللبس الذى قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـرياً لترسيخ وتوكيد الثقة في إنعقاد الجمعيات العمومية ، للوصول لافضل العناصر التى تشارك فى إدارة شئون الرياضة.