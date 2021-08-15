شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك خلص ليلة الدورى بدرى.. وأفشة أحسن لاعب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى يستحق لقب أفضل لاعب فى مصر هذا الموسم، مشدداً على أن الزمالك باتت فرص تتويجه بالدورى هى الأقوى. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مباراة الزمالك والإسماعيلى مكنش فيها لاعب مميز فى الدراويش إلا فخر الدين بن يوسف كان يلعب بشكل متميز، بينما خلص الزمالك الليلة بدرى فى الدورى وسجل هدفين وفاز المباراة ليحافظ على كونه الأقرب للتتويج بالدوري".

وأضاف شوبير، "مباراة الأهلى وإنبى كان فيها حوالى 7 لاعبين جيدين فى صفوف المارد الأحمر بخلاف مباراة الإسماعيلى، وطاهر وصلاح محسن لما بينزلوا بيعملوا أداء كويس الحقيقة، ولكن يستحق عن جدارة وأنا مغمض محمد مجدى أفشة لقب أفضل لاعب فى مصر هذا الموسم".

ويتبقى 4 جولات على نهاية الدورى ستكون غاية فى الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، فى الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.

وينتظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أى تعثر للزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث فى حال تعادل الزمالك فى أى مباراة من مبارياته الأربعة المقبلة تمنح الأهلى الأفضلية فى التتويج بالدورى، حيث يتفوق الاهلى فى المواجهات المباشرة التى ستحسم لقب الدورى بعد الفوز فى الذهاب 2/1 والتعادل 1/1.

فى المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهاته الأربعة الأخيرة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز"، للتتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه ولا ينتظر نتائج الأهلى.