شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى ردا على زيادة وزن حارس إنبى: "ملناش علاقة وانظروا للشناوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق مسئولو منتخب مصر الأولمبي على تصريحات حلمى طولان، المدير الفني لإنبي، بشأن وزن محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي، مؤكدين أن هذا الأمر ليس له علاقة بالمنتخب تماما.

وقال مسئولو المنتخب الأولمبي إن الحارس منذ يوم 31 يوليو الماضى بعد لقاء المنتخب مع البرازيل فى ربع نهائي أولمبياد طوكيو أصبح على قوة ناديه، وحصل على راحة من جانب إنبي بعد العودة، وبالتالى غير مطلوب من المنتخب الأولمبي أن يتابع أوزان اللاعبين خلال الراحة وبعد مشاركتهم مع الفراعنة.

وأضاف مسئولو المنتخب الأولمبي، "لماذا محمود جاد بالتحديد الذى زاد وزنه، محمد صبحي كان معنا ولم يزد وزنه، ومحمد الشناوى نفس الأمر، المسألة لا علاقة للجهاز الفني للمنتخب بها من قريب أو بعيد".

واستعاد فريق الأهلي الانتصارات بعد فوزه على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي للنقطة 78 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز السابع.