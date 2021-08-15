رابطة المحترفين تكمل التحضيرات لحفل جوائز الكرة الإماراتية

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أكملت رابطة المحترفين الإماراتية استعداداتها لحفل جوائز الموسم الرياضي 2020-2021، والمقرر له يوم الإثنين 16 أغسطس/ آب الحالي.



وتمثل هذه الاحتفالية الحدث الأضخم من نوعه سنوياً، من حيث جمع نجوم الدوري الإماراتي معاً للاحتفاء بتكريم المتميزين فيهم وفق التقييم الفني وتصويت الأندية نفسها والجماهير ووسائل الإعلام.

وحرصت الرابطة التي عملت على مدار الساعة طوال الأيام الماضية، على إنجاز كافة الترتيبات وأن يشمل العرض فقرات احتفالية بمناسبة عودة هذا الحفل للمرة الثامنة منذ انطلاقه في عام 2013، حيث لم يقم في الموسم الماضي جراء جائحة فيروس كورونا، ليكون اللقاء مجدداً هذه المرة في أبوظبي لتكريم النجوم.

من جانبه أكد حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية ورئيس اللجنة الفنية، أن التفاعل الكبير بالتصويت لاختيار نجوم الموسم يعكس حالة الشغف والترقب من الجماهير تحديداً، سواء من خلال قوة المنافسة في الموسم الماضي التي جعلت المنافسة الفردية متقاربة أيضاً، والتطلع لانطلاق الموسم المقبل.

نشرت رابطة المحترفين الإماراتية قائمة بالمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، حيث ضمت عبدالله رمضان وعلي مبخوت من الجزيرة، وفابيو ليما، لاعب الوصل.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي كل من جواو بيدرو نجم بني ياس، وريان مينديز لاعب النصر، وتولاني سيريرو من الجزيرة.

أما جائزة أفضل مدرب فيتنافس عليها كل من الروماني دانييل إيسايلا، المدير الفني لفريق بني ياس، والهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، وعبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة.

وانحصرت المنافسة على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بين كل من علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، وفهد الظنحاني حارس بني ياس، وعادل الحوسني حامي عرين الشارقة.

وستكون المنافسة على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي بين كل من ماجد راشد لاعب اتحاد كلباء، وأحمد الحمادي نجم الظفرة، وعلي صالح لاعب الوصل.

فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة التي تمت إضافتها هذا العام إلى جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، كل من: إيجور جيسوس لاعب شباب الأهلي، وأحمد أبوناموس نجم بني ياس، وعمر تراوري لاعب الجزيرة.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور كل من عمر خربين لاعب الوحدة، وزميله إسماعيل مطر، وفابيو ليما نجم الوصل.

أما قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف في الموسم، فتضم أهداف عمر خربين لاعب الوحدة، وزميله إسماعيل مطر، ويحيى نادر نجم العين.

في المقابل، يتنافس على جائزة أفضل منصة رقمية كل من منصة "سبورت فور أول"، "حدث الرياضة" و"أكشن نيوز".