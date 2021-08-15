شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن قرعة كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لمراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، التي تقام في الكاميرون العام الماضي.



وكان من المقرر أن تقام البطولة في 2021، قبل أن يتم تأجيلها لمدة عام كامل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من المقرر أن تقام البطولة المرتقبة خلال الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني وحتى 6 فبراير/ شباط من العام المقبل.

وحسب ما أعلنه الكاف، فإن المباراة الافتتاحية ستقام يوم الأحد 9 يناير، على ملعب أولمبي المبني حديثا في العاصمة ياوندي.

تقام القرعة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيتم وضع المنتخبات الـ24 المتأهلة في 4 أوعية مختلفة، يضم كل منها 6 فرق، بناءً على تصنيف الفيفا الأخير الصادر يوم 12 أغسطس/ آب.

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2022

المستوى الأول: الكاميرون، نيجيريا، السنغال، تونس، الجزائر، المغرب.

المستوى الثاني: مصر، كوت ديفوار، غانا، بوركينا فاسو، غينيا، مالي.

المستوى الثالث: الجابون، زامبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر، سيراليون.

المستوى الرابع: السودان، جزر القمر، مالاوي، جامبيا، غينيا الإستوائية، إثيوبيا.

سيتم وضع منتخب واحد من كل مستوى في مجموعة واحدة، لتكتمل الـ6 مجموعات في الدور الأول.

ويخوض كل منتخب 3 مباريات خلال مرحلة المجموعات، يتأهل لدور الـ16 كل من المتصدر والوصيف من كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات يحتلون المركز الثالث.

ومن دور الـ16 وصولا إلى المباراة النهائية، تستكمل البطولة بالنظام الإقصائي الذي يقضي بتأهل الفائز وخروج المغلوب.

من المقرر أن يتم نقل مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا 2022، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتتولى قنوات بي إن سبورتس نقل منافسات البطولة خلال السنوات الماضية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من المقرر أن تقام منافسات البطولة في 5 مدن مختلفة، هي دوالا وياوندي وبافوسام وجاروا وليمبي.

وتقام 52 مباراة بدءا من الافتتاح وصولا إلى الدور النهائي، على غرار نسخة 2019 التي أقيمت في مصر بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة، إقامة المباراة الافتتاحية في السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ثم مباراة أخرى من المجموعة الأولى في العاشرة مساء.

وتقام 4 مباريات يوم الإثنين 10 يناير، في المجموعتين الثانية والثالثة، بواقع مباراة في الرابعة مساء بتوقيت مكرمة، واثنتين في السابعة، ولقاء أخير في العاشرة مساءً.

وتقام أغلب مباريات دور المجموعات في نفس التوقيتات المذكورة.

أما مواجهات دور الـ16 فتقام بين يومي 23 و26 يناير، بواقع مباراتين يوميا في تمام السابعة والعاشرة مساءً.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي 29 و30 يناير، بواقع مباراتين يوميا في تمام السابعة والعاشرة مساءً أيضا.

أما الدور نصف النهائي، فيقام على مدار يومي 2 و3 فبراير، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتختتم منافسات البطولة في 6 فبراير، حيث تقام مباراة المركز الثالث في السابعة مساء، ثم النهائي في العاشرة مساءً.