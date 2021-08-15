ضربة قوية لـ الأهلي قبل الجولات الأربعة الأخيرة الحاسمة للدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد شريف، سيغيب عن فريقه حتى نهاية الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن محمد شريف سيغيب عن الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الحالي، ولن يلحق بالمباريات الأربعة المتبقية من عمر المسابقة.

وأوضح المصدر أن الأشعة التي أجراها شريف أثبتت شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وحاجته لأداء برنامج تأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات.

وأشار إلى أن هداف الدوري يحتاج فترة لا تقل عن 10 أيام قابلة للزيادة وهو ما يجعل فرص لحاقه بباقي مباريات الدوري صعبة، والذي من المقرر أن ينتهي يوم 27 أغسطس الجاري، خاصة وأن الدفع باللاعب سيكون تدريجياً بمنحه بعض الدقائق في المباريات، خشية من تجدد الإصابة.

ويتصدر شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدف، بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا.

ويقدم محمد شريف موسماً قوياً مع الأهلي، حيث نجح في تسجيل 26 هدفاً مع فريقه في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.