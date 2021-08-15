دورة مونتريال: كارولينا بليشكوفا تقصي أرينا سابالينكا

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مونتريال : بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنّفة رابعة المباراة النهائية لدورة مونتريال الكندية، إحدى دورات الألف في كرة المضرب، بعد فوزها على المصنّفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا 6 3 و6 4 السبت، لتلاقي الأحد في النهائي الإيطالية كاميلا جورجي التي أقصت في نصف النهائي الثاني الأميركية جيسيكا بيغولا 6 3، 3 6، و6 1.

وكرّرت التشيكية وصيفة ويمبلدون فوزها على منافستها بعدما سبق أن هزمتها في مباراة احتاجت خلالها لثلاث مجموعات ضمن الدور نصف النهائي للبطولة الانكليزية.

وتطمح بليشكوفا إلى الفوز بلقب الدورة الكندية عندما تُواجه جورجي في المباراة النهائية، علماً أنها خسرت أمام الإيطالية الشهر الماضي في الدور الثالث من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو.

وعبّرت التشيكية عن سعادتها ببلوغ النهائي قائلة "إنه شعور مذهل أن أكون في نهائي آخر. كنت صلبة للغاية اليوم".

وتابعت "قمت بما ينبغي القيام به من أجل الفوز. استخدمت عقلي ولعبت بذكاء. كانت (سابالينكا) تخسر الكرات بشكل مفرط، وأنا سعيدة بأدائي".

كسرت بليشكوفا إرسال سابالينكا أربع مرات خلال اللقاء، وحقّقت 10 إرسالات ساحقة رافعة رصيدها الى 267 هذا الموسم، وباتت على بعد ثلاثة إرسالات ساحقة من سابالينكا (270) متصدرة الدورة.

وهذا الفوز هو الرقم 39 لبليشكوفا هذا العام، وهو الأعلى في بطولات الـ"دبليو تي إيه".

وعلى الرغم من فوز بليشكوفا في 12 من مبارياتها الـ 13 الأخيرة، إلا أنها تطمح لتحقيق لقبها الأوّل هذا العام.

الثالثة ثابتة؟

من جهتها، كانت جورجي في مسار سلس خلال الأسابيع الأخيرة، إذ فارت بمباراتها الخامسة عشرة في "دبليو تي إيه" من أصل 19 مباراة خاضتها، لتصل إلى أول نهائي لها في دورات الألف نقطة في مسيرتها.

وقالت جورجي إن "بلوغ هذا النهائي يعني الكثير. أحظى بأسبوع رائع، كل مبارياتي كانت صعبة".

وأضافت الإيطالية "كنت أعرف أنني ألعب بشكل جيد للغاية. حتى لو خسرت المجموعة الأولى، لم أشعر أبداً أن المباراة في خطر لأنني كنت أعرف أنني ألعب بشكل جيد".

وتابعت أن "المجموعة الأولى سارت بشكل جيد للغاية. خسرت الثانية (...) يمكن أن يحدث ذلك في كرة المضرب. في المجموعة الثالثة عدت بتركيز أكبر"، مشيرة إلى أن "المباراة النهائية ستكون مباراة عظيمة أخرى، وكالعادة سأركز فقط على طريقة لعبي".

وكادت الإيطالية المصنفة 71 أن تفوز على بيغولا بمجموعتين متتاليتين بحيث عادت من تأخر 4 1 في المجموعة الثانية، لكن بيغولا قاومت الهجوم المضاد وفرضت مجموعة ثالثة قبل قبل الإقصاء.

لكن بليشكوفا مصممة على إقصاء جورج في مباراة اللقب بعد خسارتها أمامها في طوكيو.

وقالت التشيكية "بالطبع لقد خسرت أمامها بالفعل هذا العام، الجميع يعرف ذلك. لكن هذه مباراة نهائية، إنها مباراة من نوع مختلف عن الدور الأول أو الثاني".

وأضافت "ليس لدي ما أخسره. لعبت بقوة كبيرة هذا الأسبوع. سأحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي، ودعونا نرى".