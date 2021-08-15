بطولة إسبانيا: بنزيمة يهدي أنشيلوتي العائد فوزه الأول مع ريال

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مدريد : استهل ريال مدريد بقيادة مدربه القديم الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي حملة استعادة لقبه في الدوري الاسباني لكرة القدم الذي خسره أمام جاره اللدود أتلتيكو بفوزه على مضيفه ألافيس 4 1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الأولى.

ويدين النادي المدريدي بفوزه إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة صاحب هدفين في الدقيقتين 48 و62، فيما أضاف المدافع ناتشو فرنانديس الثالث في الدقيقة 56 والبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور الرابع (90+3).

ويخوض ريال الموسم الحالي بحلة جديدة مع رحيل العديد من الوجوه التي بنت أمجاد النادي، على غرار قلب دفاعه وقائده سيرخيو راموس المغادر إلى باريس سان جرمان الفرنسي ومدافعه الآخر الفرنسي رافايل فاران الذي رحل إلى مانشستر يونايتد الانكليزي، كما قرر مواطنه زين الدين زيدان التخلي عن مهامه التدريبية.

مقابل هذه الغيابات، دعم نادي العاصمة صفوفه بالمدافع النمسوي دافيد ألابا قادما من بايرن ميونيخ الالماني بعد إنتهاء عقده.

ولم يخض ريال سوى مباراتين وديتين تحضيراً للموسم الجديد حيث خسر أمام غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 1 2 وتعادل سلباً أمام ميلان الإيطالي الاسبوع الماضي.

وبعد شوط أوّل عقيم، افتتح ريال التسجيل في الثاني بفضل بنزيمة بعد لعبة مشتركة بدأها لوكاس فاسكيس وتابعها بكعب قدمه البلجيكي إدين هازار إلى الفرنسي الذي سيطر على الكرة وخدع الحارس فرناندو باشيكو بتسديدة "على الطاير" بقدمه اليمنى (48).

وأضاف ناتشو الهدف الثاني بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى، أرسلها الكرواتي لوكا مودريتش أمام المرمى تابعها المدافع الدولي بقدمه اليمنى عند القائم الاوّل (56).

ولم يتأخر بنزيمة ليترك بصماته التهديفية للمرة الثانية في هذه الأمسية، بعد مجهود فردي رائع من لاعب الوسط الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي دخل إلى منطقة الجزاء ومرر لزميله الذي سجّل في محاولته الثانية بعد أولى صدها دفاع ألافيس (62).

وردّ الفريق المضيف بحصوله على ركلة جزاء اثر خطأ من حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا على المهاجم السويدي جون غيديتي، نفذها خوسيلو بنجاح (65).

وأجرى أنشيلوتي عدة تبديلات، منها ادخال فينيسيوس جونيور بدلاً من هازار، فكان البرازيلي عند حسن ظن مدربه بإختتامه المهرجان التهديفي بضربة رأسية من الأمتار الستة بعد تمريرة من الوافد الجديد ألابا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.