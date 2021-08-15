شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة المقال: فرج عامر منشغل بانتخابات النادى ولا يعلم شيء عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد صالح٬ نجم الزمالك السابق، أسباب رحيله عن الجهاز الفني لفريق سموحة أمس ، وقال صالح فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لا يوجد انشقاق بيني وبين احمد سامي على الإطلاق والعلاقة جيدة للغاية ولكن لم يتحدث معى على الإطلاق بعد رحيلي ونجحنا فى التواجد بالمركز الرابع".

وأضاف: "فرج عامر بعيدا عن الفريق نهائيا وهو مركز مع الانتخابات فقط وهناك من يوصله معلومات خاطئة خلال الفترة الماضية".

وأكد أحمد صالح ، أنه لم يسيء على الإطلاق لفرج عامر، وأحمد سامي قائلا :"خلال فترة تواجدى بالفريق كنت اسعى لحل المشاكل بين الجميع ولم أفتعل أزمات نهائيا واجتهدت مع الجهاز الفني وعندما شعرت بعدم وجود دور لي رحلت واعتذرت بكل هدوء". وعن فوز الزمالك أمام الإسماعيلي: "روح لاعبى القلعة البيضاء ظهرت بقوة أمام الدراويش والجميع قدم أداء مميز ويجب عليهم عدم التفريط فى أى نقطة خلال المباريات المتبقية".