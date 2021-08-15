شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: الفار لم يتعطل بمباراة الزمالك.. وانتظروا تكرار الحكام فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة، أن تقنية الفار لم تتعطل على الاطلاق فى مواجهة الزمالك والاسماعيلى، وقال وجيه أحمد فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" الفار لم يتعطل ثانية واحدة فى مباراة الزمالك والاسماعيلى ، التقنية كانت تعمل طول المباراة ولا اعرف مصدر هذه الشائعة السخيفة".

ويضيف وجيه أحمد:" بالطبع سيكون هناك تكرار لتعيينات الحكام فى المباريات المقبلة بنسبة 100 % ، ونحرص على تعيين حكام كبار للمواجهات التى طرفها الاهلى والزمالك فى صراعهم على قمة الدوري أو المباريات التى طرفها فرق الهبوط ، حتى يتوج باللقب من يستحق ويهبط للقسم الثانى من قصر لاعبوه وجهازه الفنى بعيداً عن أى دور للتحكيم".

وأكمل رئيس لجنة الحكام:" حتى الان لم نتلقى أى اعتراضات من أى نادى ضد أى حكم ، وحينما نشعر بأن هناك حكم ظلم فريق نبعده على الفور من تحكيم مباريات هذا الفريق ، ووارد أن نتلقى خطابات اعتراضات فى الاسابيع المقبلة ونحاول قدر المستطاع تحقيق العدالة".

ويتبقى 4 جولات على نهاية الدوري ستكون غاية في الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، في الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.

وينتظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أي تعثر للزمالك تحت قيادة الفرنسي كارتيرون، حيث في حال تعادل الزمالك في أي مباراة من مبارياته الأربعة المقبلة تمنح الأهلى الأفضلية في التتويج بالدورى، حيث يتفوق الاهلى في المواجهات المباشرة التي ستحسم لقب الدورى بعد الفوز في الذهاب 2/1 والتعادل 1/1.

في المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهاته الأربعة الأخيرة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز"، للتتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه ولا ينتظر نتائج الأهلى.