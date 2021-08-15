شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمرو الحلوانى كل ما يكبر يحلى فى لغة الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو الحلوانى ظهير أيسر نادى أسوان، ولاعب إنبى السابق، فى إثبات يوما بعد يوما أن السن لا يسطيع أن يؤثر عل الموهبة ، وأن كرة القدم أساسها العطاء داخل الساحرة المستديرة فقط .

ويمتلك الحلوانى موهية يعلمها كل من يتابع الدورى المصرى ، منذ تواجده فى صفوف إنبى ومن قبله الأهلى الذى لعب فى صفوف ناشئيه .

واسطتاع صاحب الـ 36 عاماً في خطف نقطة ثمينة من فريق البنك الأهلى، خلال مباراة الجولة 30 بالدورى، بعدما سجل هدفاً من ركلة ثابتة سددها بنجاح كعادته في المرمى ليعدل النتيجة لصالح فرقة ويحافظ على فرص البقاء في الدورى.

عمرو الحوانى نجح فى تقديمقدم موسم إستنائى مع أسوان، بعدما تربع على عرش صانعى الأهداف بالتساوى مع على معلول ظهير أيسر الأهلى، برصيد 10 أهداف صنعها كل منهما في الدورى، بينما سجل الحلوانى 5 أهداف مع أسوان جميعها كانت أهداف مؤثرة ولعل أبرزها هدفه في شباك الجونة بكأس مصر والذى ضمن تأهل أسوان لربع النهائى وبعد الفوز على المصرى تأهل إلى نصف النهائى لينتظر مواجهة الزمالك.

وقال الحلوانى فى تصريحات سابقة، إنه يتدرب يوميا على الكرات الثابتة ويتابع أشهر لاعبى العالم الذين يتميزون بتسديد الكرات الثابتة بكفاءة، مشيرا الى أن عقده مع أسوان مستمر فى الموسم المقبل ولكنه لديه عروض من أكثر من نادى وعلى رأسهم الاتحاد السكندرى لكنه لم يحسم وجهته المقبلة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمرو الحلوانى فى الصورالتالية :