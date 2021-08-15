شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تجهيز بدر بانون لقيادة خط الدفاع فى مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الأحد، المغربى بدر بانون مدافع النادى الاهلى فى تدريبات فريقه بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيتم تجهيزه للعودة لتشكيلة الأهلى فى مواجهة الطلائع، وغاب بدر بانون عن مواجهة سيراميكا السبت الماضى، والذى انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، وكذلك لقاء الإسماعيلى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وكذلك مباراة إنبي بالأمس التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت فى التاسعة مساء أمس السبت على استاد الأهلى - السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 31 للمسابقة.

ويسعى الأهلي لحصد نقاط مباراة الطلائع لمواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة التى تبدأ بمواجهة طلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، ثم المصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي 23 و24 أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏26 و27 أغسطس.‏

وواصل الأهلى ضغطه على الزمالك بالفوز على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليبقى على فارق النقطتين خلف الأبيض بعدما وصل للنقطة 68 في وصافة جدول الدوري من 30 مباراة، ليعود لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى في المباراة الماضية بهدف لكل فريق.