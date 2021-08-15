شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: انتظر العرض المناسب.. والمنافسة على الدورى مثيرة وقوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مختار مختار، نجم الأهلى السابق، عن عدم تلقيه عروض خلال الفترة الماضية بعد رحيله عن الإنتاج الحربي، موضحا أنه ينتظر العرض المناسب فى الموسم الكروي الجديد.
وقال مختار فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة على بطولة الدورى هذا الموسم مثيرة ومميزة بسبب سخونة المباريات والأهلي قدم أفضل مبارياته أمام إنبي بعد الفوز ببطولة أفريقيا وأيضا الزمالك يقدم أداء مميز بعد فترة التوقف".
وأضاف: "النسخة الحالية من الدوري لم نعيشها منذ سنوات طويلة وهناك تشويق فى جميع المباريات سواء فى المربع الذهبي أو منطقة الهبوط".
ويتبقى 4 جولات على نهاية الدوري ستكون غاية في الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، في الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.
وينتظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أي تعثر للزمالك تحت قيادة الفرنسي كارتيرون، حيث في حال تعادل الزمالك في أي مباراة من مبارياته الأربعة المقبلة تمنح الأهلى الأفضلية في التتويج بالدورى، حيث يتفوق الاهلى في المواجهات المباشرة التي ستحسم لقب الدورى بعد الفوز في الذهاب 2/1 والتعادل 1/1.
في المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهاته الأربعة الأخيرة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز"، للتتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه ولا ينتظر نتائج الأهلى.