شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: انتظر العرض المناسب.. والمنافسة على الدورى مثيرة وقوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مختار مختار، نجم الأهلى السابق، عن عدم تلقيه عروض خلال الفترة الماضية بعد رحيله عن الإنتاج الحربي، موضحا أنه ينتظر العرض المناسب فى الموسم الكروي الجديد.

وقال مختار فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة على بطولة الدورى هذا الموسم مثيرة ومميزة بسبب سخونة المباريات والأهلي قدم أفضل مبارياته أمام إنبي بعد الفوز ببطولة أفريقيا وأيضا الزمالك يقدم أداء مميز بعد فترة التوقف".

وأضاف: "النسخة الحالية من الدوري لم نعيشها منذ سنوات طويلة وهناك تشويق فى جميع المباريات سواء فى المربع الذهبي أو منطقة الهبوط".