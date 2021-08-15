شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: نطالب بحق سموحة فى الكونفدرالية.. ورحيل أحمد صالح بعد خلاف مع سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مسؤولو اتحاد الكرة بسبب إبلاغهم بإرسال أسماء الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية للاتحاد الأفريقي قبل مباراة إنبي بساعة واحدة فقط.

وقال عامر، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "نادى سموحة يطالب بحقوقه فى المشاركة ببطولة الكونفدرالية بسبب تواجدنا فى المركز الرابع، يجب على اتحاد الكرة ألا يحرمنا من هذا الأمر".

وعن رحيل أحمد صالح: "هناك أزمة حدثت خلال الفترة الماضية بين احمد صالح وأحمد سامي واعتذر عن التواجد ورحل عن الجهاز الفني واشكره على فترة تواجده معنا".

وفاز فريق سموحة على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى مستغلا تعثر بيراميدز بالأمس أمام المصري البورسعيدى بعد تراجعه للمركز الخامس.

افتتح التسجيل لفريق سموحة مصطفى فتحى فى الدقيقة 11 قبل أن يتعادل ناصر منسى لطلائع الجيش فى الدقيقة 62 ثم عزز أحمد عبد القادر تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى بالدقيقة 77 وبعدها سجل مصطفى فتحى الهدف الثانى له والثالث لفريقه بالدقيقة 79 واختتم أهداف سموحة إسلام جمال بالدقيقة 87 من ركلة جزاء ثم سجل محمد نادى مدافع سموحة هدفا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 90.