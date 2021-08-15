شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: بواليا مؤثر مع الأهلى.. والدوري مازال فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عبد الحميد، نجم الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر يريد الضغط على الزمالك بالفوز فى المباريات المتبقية تحسبا لفقد الأبيض لاى نقاط، موضحا أن المارد الأحمر يسجل أهداف مبكرة لحسم المباريات.

وقال أمير عبد الحميد، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "والتر بواليا يقدم مستوى مميز مع النادى الأهلى ونجح فى تعويض غياب محمد شريف وسحل هدف مبكر أمام إنبي سهل المباراة على القلعة الحمراء، واعتقد أن اللاعب سيكون له دور هام مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "بواليا اصبح له دور مؤثر عند مشاركته مع الفريق، والدورى مازال فى الملعب وهناك متعة واثارة كبيرة فى المباريات بسبب المنافسة على لقب الدورى حتى المباريات الأخيرة".

وواصل الأهلى ضغطه على الزمالك بالفوز على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليبقى على فارق النقطتين خلف الأبيض بعدما وصل للنقطة 68 في وصافة جدول الدوري من 30 مباراة، ليعود لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى في المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

ويتبقى 4 جولات على نهاية الدوري ستكون غاية في الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، في الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.