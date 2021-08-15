شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى: النسخة الحالية للدوري هى الأمتع والأكثر إثارة منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد قناوي، نجم نادي الإسماعيلي السابق، أن النسخة الحالية لبطولة الدوري الممتاز هى الأمتع منذ سنوات طويلة بسبب المنافسة فى المربت الذهبي أو الهبوط.

وقال قناوي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بطولة الدوري مثيرة للغاية بسبب المنافسة بين جميع الأندية هذا الموسم على الرغم من عدم انتهاء المسابقة حتى الآن إلا أننا نشاهد عدم تحديد البطل حتى الآن ونرى متعة كبيرة فى كافة المباريات".

وأضاف: "أشكر إيهاب جلال على اعادة الإسماعيلي إلى منطقة الأمان فى بطولة الدوري بعدما كان مهدد بالهبوط فهو لا يملك افضلية كبيرة بسبب النقص فى اللاعبين".

اقترب قطار الدوري المصرى من محطاته الأخيرة بعدما وصل إلى الأسبوع الثلاثين ويتبقى فقط 4 مباريات على إسدال الستار على أحد أطول المواسم الكروية في تاريخ البطولة.

تمسك فريق الزمالك بصدارة الترتيب بعدما حقق فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى.

وواصل الأهلى ضغطه على الزمالك بالفوز على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليبقى على فارق النقطتين خلف الأبيض بعدما وصل للنقطة 68 في وصافة جدول الدوري من 30 مباراة، ليعود لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى في المباراة الماضية بهدف لكل فريق.