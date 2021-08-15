شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد جهود محمد شريف لنهاية الدوري بسبب إصابة العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن محمد شريف سيغيب عن الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الحالي، ولن يلحق بالمباريات الأربعة المتبقية من عمر المسابقة، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها هداف الدوري شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وحاجته لأداء برنامج تأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات.

وأكد المصدر، أن محمد شريف يحتاج فترة لا تقل عن 10 أيام قابلة للزيادة وهو ما يجعل فرص لحاقه بباقي مباريات الدوري صعبة، والذي ينتهي يوم 27 أغسطس الجاري، لاسيما أن الدفع باللاعب سيكون تدريجيت بمنحه بعض الدقائق في المباريات، خشية من تجدد الإصابة اذا ما استعجل الجهاز الفني في الدفع باللاعب.

وتلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صدمة بعد تأكد غياب محمد شريف عن الفريق لمدة 10 أيام حسبما أعلن الجهاز الطبي، حيث كان يأمل الجهاز الفني في أن تكون الإصابة بسيطة ولا تبعد اللاعب طويلا عن الملاعب، لاسيما وأن الإصابة جاءت في توقيت حرج من عمر الدوري.