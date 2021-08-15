"فلتذهب إلى المحكمة".. جوارديولا يرد على كلوب بشأن إنفاق سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على التصريحات التي أدلى بها يورجن كلوب مدرب ليفربول بشأن إنفاق سيتزنز "اللا محدود" بحسب وصفه.

وقال كلوب في تصريحات صحفية تعليقا على إنفاق مانشستر سيتي وتشيلسي: "مسموح لنا بصرف الأموال التي نكسبها.. من الواضح أنهم ليس لديهم أي حدود".

وتعاقد سيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع جاك جريليش لاعب أستون فيلا السابق في صفقة كلفت خزينة النادي السماوي 100 مليون يورو.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال جوارديولا: "مالكو النادي لا يريدون تحقيق أي فوائد لأنفسهم، لذا فهم يستثمرون في النادي ونحن نستثمر ما يمكننا استثماره".

وأضاف: "لدينا حدود للعب المالي النظيف، وإذا لم يقتنع الآخرون بإنفاق سيتي، فيمكنهم الذهاب إلى المحكمة أو الإدلاء ببيان".

وتابع: "اشترينا جريليش لأننا بعنا لاعبين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، لذا فقد أنفقنا في النهاية 40 مليون جنيه إسترليني، نحن نتبع القواعد، وفي نادينا لا يريد الملاك خسارة المال بكل تأكيد لكنهم يريدون الإنفاق أيضًا، لذلك يمكننا القيام بذلك".

وواصل: "منذ سنوات، عندما فاز مانشستر يونايتد بالعديد من الألقاب، حدث ذلك لأنهم أنفقوا أموالًا أكثر من الأندية الأخرى، في تلك اللحظة لم يستطع مان سيتي فعل ذلك لأنه لم يكن معنا الملاك الذين لدينا الآن".

وأكمل جوارديولا: "هناك رومان أبراموفيتش مع تشيلسي ولدينا الشيخ منصور مع مانشستر سيتي، ما هي المشكلة؟ نحن نفعل ما يفعله الجميع، يمكنك أن تربح من الاستثمار، سبق ودخل ليفربول في السوق بإنفاق أموالا للتعاقد مع لاعبين رائعين مثل فيرجيل فان ديك وأليسون وفازوا بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز".

وأتم: "إذا كانوا (ليفربول) لا يريدون إنفاق المزيد، فربما لأنهم يعتقدون أنهم لا يحتاجون إليها أو لأن المالكين لا يريدون ذلك.. لا أدري".

ويستعد سيتي لمواجهة توتنهام في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد في مستهل رحلة دفاعه عن لقب بريميرليج.