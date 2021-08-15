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ماذا قال كلوب عن الرقم القياسي لصلاح أمام نورويتش سيتي؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بتألق الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة نورويتش سيتي في افتتاح الممتاز، مشيرًا إلى أنه لاعب تنافسي للغاية.

ونجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة هدفين خلال المباراة التي انتهت بفوز (3-0)، وأصبح أول لاعب في تاريخ بريميرليج يسجل في المباراة الافتتاحية لخمسة مواسم متتالية.

وقال كلوب عن الرقم القياسي الجديد لصلاح في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أنه كان على علم بذلك وأراد تسجيله، كان لديه دافع إضافي".

وأضاف: "قدم صلاح مباراة جيدة حقًا، عندما تعرف ذلك وتقوم بصناعة أول هدفين فهو أمر رائع حقًا، وبعد أن صنع الهدفين حاول العثور على ساديو ماني مرتين بتمرير الكرة له، كان ذلك جيدًا".

وواصل في تصريحاته لسكاي سبورتس بعد المباراة: "لقد تدرب صلاح بصورة جيدة، والخط الأمامي أظهر حدة كبيرة".

وأتم المدير الفني لليفربول قائلا: "لكن صلاح هو صلاح، وبمجرد أن تبدأ المنافسات ينتقل إلى المحركات التالية لأنه فتى تنافسي للغاية، من الجيد أن يكون لديك في الفريق".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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