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مواعيد مباريات الأحد.. برشلونة بدون ميسي.. وصراع الهبوط بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم الأحد مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات العالمية، والتي تشهد ظهور لأول مرة بدون النجم الأرجنتيني ليونيل ، بجانب مواجهة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة في صراع الهبوط بالدوري المصري.

وتأتي أبرز مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي:

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15:00.. نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium.

17:30.. توتنهام ضد مانشستر سيتي.. beIN Sports 1 HD Premium.

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19:00.. الإنتاج الحربي ضد مصر المقاصة.. ON Time Sports 1 HD.

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17:30.. سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد.. beIN Sports HD 1

20:00.. برشلونة ضد ريال سوسييداد.. beIN Sports HD 1

22:15.. إشبيلية ضد رايو فاليكانو.. beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الألماني:

15:30.. ماينز ضد لايبزيج.

17:30.. كولن ضد هيرتا برلين.

الدوري الفرنسي:

13:00.. أنجيه ضد ليون.. beIN Sports HD 2.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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