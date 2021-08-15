مواعيد مباريات الأحد.. برشلونة بدون ميسي.. وصراع الهبوط بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم الأحد مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات العالمية، والتي تشهد ظهور برشلونة لأول مرة بدون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجانب مواجهة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة في صراع الهبوط بالدوري المصري.

وتأتي أبرز مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي:

15:00.. نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium.

17:30.. توتنهام ضد مانشستر سيتي.. beIN Sports 1 HD Premium.

19:00.. الإنتاج الحربي ضد مصر المقاصة.. ON Time Sports 1 HD.

17:30.. سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد.. beIN Sports HD 1

20:00.. برشلونة ضد ريال سوسييداد.. beIN Sports HD 1

22:15.. إشبيلية ضد رايو فاليكانو.. beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الألماني:

15:30.. ماينز ضد لايبزيج.

17:30.. كولن ضد هيرتا برلين.

الدوري الفرنسي:

13:00.. أنجيه ضد ليون.. beIN Sports HD 2.