وجيه أحمد: VAR لم يتعطل في لقاء الإسماعيلي والزمالك.. والأندية لم تعترض على التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما أُثير حول تعطل تقنية الفيديو خلال مباراة الإسماعيلي والزمالك التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري وحسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال وجيه: "VAR لم يعطل (ولا ثانية) خلال مباراة الإسماعيلي والزمالك".

وعن لقطة الهدف وجدل الخطوط، قال رئيس لجنة الحكام: "الخط الأحمر دائمًا مايرمز لتقدم المهاجم، أما الأزرق فيوضح ماإذا كان المدافع يُغطي التسلل أم لا، لا نختار الألوان، تلك الخطوط ملزمة ضمن بروتوكول متعارف عليه في دوريات العالم".

وبسؤاله عما إذا كان سيتم تكرار الاعتماد على بعض الحكام خلال الأربع جولات المتبقية من بطولة الدوري، أجاب: "تكرار الحكام سيتم بنسبة 100% لأننا نُنهي المسابقة، الأطراف المتنافسة على البطولة ومباريات تحديد الهبوط".

وعما إذا كان بعض الأندية اعترضت على الحكام وأرسلت خطابات رسمية بذلك، قال: "لم تصلنا أية خطابات رسمية حتى الآن، أعتقد أن الأندية تشعر بالعدالة، وبدون خطابات إذا كان هناك حكم سبب مشكلة لنادٍ بعينه والأخير لديه الحق فيتم إبعاد الحكم عن مباريات هذا الفريق".