نائب الزمالك: عودة النقاز؟ نناقش الوضع ولم نحسم الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن أمر عودة التونسي حمدي النقاز إلى صفوف الفريق الأبيض لم يُحسم بعد، مضيفًا أن عودة مصطفى فتحي (المعار لسموحة) في يد باتريس كارتيرون المدير الفني.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال الأتربي: "نركز حاليا على مباريات الدوري المتبقية، مجهود السنة في الأربع مباريات المقبلة".

وأضاف: "نبحث موقف النقاز مع محامي النادي، ندرس الأمر من الناحية القانونية بشأن مستحقاته المادية البالغة (مليون و400 ألف دولار)، أما أمر عودته فيحسمه كارتيرون".

وتابع: "من وجهة نظري أن النقاز لاعب جيد وكان سببا في خروجنا من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، لكن حاليا لدينا حمزة المثلوثي يؤدي بشكل مميز، أحمد عيد لاعب شاب وجيد، بالإضافة إلى حازم إمام".

وواصل: "عودة النقاز لم تُحسم، ولن نتحدث عن الأمر قبل نهاية الدوري".

وبسؤاله عما إذا كان اللاعب التونسي عرض التنازل عن القضية ضد الزمالك مقابل عودته، أجاب الأتربي: "لن أعلق في الوقت الحالي، عندما نحسم الأمر سنتحدث".

وعن عودة مصطفى فتحي إلى الزمالك بعد نهاية فترة إعارته لسموحة، قال نائب رئيس الزمالك: "مصطفى لاعب لا يختلف عليه اثنين، يؤدي بشكل مميز وسيكون إضافة لنادي الزمالك، لكنن بعد نهاية الدوري سنناقش مع كاتيرون أمر المعارين وملف الصفقات".