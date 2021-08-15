ما هو موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نادي ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2021-22.



الريال هو أحد المرشحين بقوة للفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعد أن خسره لصالح أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة.

وفاز ريال مدريد في مباراته الأولى على ألافيس بنتيجة 4-1، ليُصبح أحد فريقين فقط حققا الـ3 نقاط في مباراتهما الأولى في الليجا، بجانب فالنسيا الذي فاز بصعوبة على خيتافي.

ليفانتي هو أحد المتعادلين في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، حيث تعادل إيجابيا مع نادي قادش الصاعد حديثا بهدفٍ لمثله.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي هو يوم الأحد 22 أغسطس/آب 2021، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريا على قنوات "بي إن سبورتس".

وستكون القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي هي beIN SPORTS HD 1.