تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

تقام اليوم الأحد 15 أغسطس/آب 2021، العديد من المباريات المرتقبة في مختلف الدوريات العربية والأوروبية الكبرى.



وانطلق موسم 2021-2022 في كافة الدوريات الأوروبية الكبرى، باستثناء الإيطالي الذي تقام أولى مبارياته الأسبوع المقبل.

يستهل برشلونة مشواره في الموسم الجديد 2021-2022 بالدوري الإسباني، حين يستضيف ريال سوسيداد على ملعب كامب نو.

المباراة المرتقبة تقام في التاسعة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي، وتبث على قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على سيلتا فيجو، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وتنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة تبث على قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

تنطلق مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

يلتقي الهلال مع ضيفه هلال الفاشر، في الجولة 28 من عمر المسابقة، في أم درمان مساء يوم الأحد.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الملاعب والرياضة السودانية.

يستضيف ملعب الخرطوم مباراة المريخ وحي وادي نيالا، مساء يوم الأحد.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الملاعب والرياضة السودانية.