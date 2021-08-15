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تعرف على عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصبح محمد صلاح في السنوات الأخيرة واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، وذلك بعد انضمامه إلى ليفربول كأغلى لاعب في تاريخ النادي.

 

لم يخيب صلاح الظن وسرعان ما أصبح النجم الأول للريدز، وحصل على جائزة هداف في موسمه الأول، ومنذ ذلك الحين حتى الآن يقدم الفرعون المصري مستوياتٍ مبهرة.

 

ومع بداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، تعرف على عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول.

 

في مبارة ليفربول ضد نوريتش سيتي الأولى للفريقين في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح هدفه الأول بقميص "الريدز" هذا الموسم.

 

بهذا الهدف، ارتفع عدد أهداف صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي إلى 96 هدفا.

 

شارك محمد صلاح مع ليفربول في 43 مباراة في ، سجل خلالها 25 هدفا.

 

يمتلك أيضا صلاح هدفا سجله في ملحق دوري الأبطال، والذي خاض فيه مباراتين فقط مع ليفربول.

 

إجمالا، سجل محمد صلاح 126 هدفا وصنع 49 في جميع البطولات مع ليفربول، وذلك خلال 204 مباريات خاضها حتى الآن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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