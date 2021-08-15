شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقطع شوطًا كبيرًا فى تمديد تعاقد السولية.. والإعلان بنهاية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع مسئولو النادي الأهلي شوطًا كبيرًا في حسم التعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد الاتفاق على الخطوط العريضة بين النادي واللاعب حول قيمة عقده الجديد والذي سيمتد لثلاث سنوات مقبلة بخلاف السنة المتبقية في عقده مع النادي، لاسيما بعد الاتفاق على الأمور المالية بخصوص راتب السولية.

واتفق الأهلي على تأجيل إعلان تجديد عقد عمرو السولية لحين الانتهاء من منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري، وعدم الإعلان عن أية تفاصيل جديدة بخصوص ملف تجديد عقود اللاعبين، للحفاظ على تركيز كل اللاعبين وعدم انشغالهم بأمور فرعية غير المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي الذي يشهد منافسة شرسة مع الزمالك.

وفى وقت سابق، أكد حازم الحديدى، وكيل أعمال عمرو السولية نجم خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن ملف تمديد تعاقد لاعبه مع القلعة الحمراء ليس به أى أمور خلافية بين الطرفين حتى الآن، مشددًا على أن فكرة خروج السولية للإعارة بأحد الدوريات الخليجية تبقى مطروحة حتى الآن.

وقال الحديدى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "عمرو السولية لم يعقد جلسات لتمديد تعاقده مع الأهلى حتى الآن بسبب الانشغال بمباريات الدوري الفترة الأخيرة، وقبلها سفر اللاعب خارج القاهرة خلال فترة توقف الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو".

وأضيف حازم الحديدى، "ليس هناك خلاف بين الأهلى وعمرو السولية على تمديد العقد الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، اللاعب يريد البقاء فى القلعة الحمراء والنادى أيضاً يرحب باستمراره وهى رغبة مشتركة من الطرفين، ولكن تبقى فكرة خروج اللاعب للإعارة فى بعض الدوريات الخليجية قائمة حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادى أيضاً".

وتابع الحديدى، "حسم ملف تمديد تعاقد عمرو السولية مع الأهلى مؤجل فى الوقت الحالى بسبب انشغال النادى واللاعبين بالمباريات الأخيرة فى بطولة الدوري ورغبة الطرفين فى حسم اللقب ثم التفكير فى ملف تمديد تعاقد النجوم".

وأوضح حازم الحديدى أنه وكيل أعمال عمرو السولية فى الأمور التسويقية وتحديداً الحديث عنه فى السوشيال ميديا بجانب وجود تامر النحاس وكيلا للسولية أيضاً.

ودخل عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الاهلى في قائمة أفضل لاعبى خط وسط في بطولة دورى أبطال أفريقيا التي تمكن الفريق الأحمر من تحقيقها .

السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر في المواسم الأخيرة سواء في عهد رينيه فايلر المدرب السابق أو موسيمانى المدرب الحالى، كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية في إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة على رأسها هدفه في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذى فتح الطريق أمام فوز المارد الأحمر باللقب الافريقى بعد غياب دام سبعة سنوات، وكذلك هدفه فى كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دوري الابطال الاخير.

توج عمرو السولية مع الأهلى بـ 12 بطولة بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري الابطال الافريقى 2020 و 2021 والسوبر الافريقى.