شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز وليد سليمان لموقعة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، تجهيز وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في مباراة فريقه ضد المصري ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي عقب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أبعدته أكثر من 45 يوما عن مباريات الأهلي.

ومن المقرر أن ينتظم وليد سليمان في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل كامل بعد الانتهاء من مباراة إنبي مساء اليوم السبت بالجولة 30 من عمر الدوري، ولكن مع ضيق الوقت فلن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة بالجولة 31 يوم الثلاثاء المقبل، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بدءا من مباراة المصري.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تم منح وليد سليمان لاعب الفريق راحة سلبية من التدريبات أمس، وذلك في إطار البرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له.

أضاف، «وليد سليمان شارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية وتم منحه راحة سلبية من التدريبات أمس، موضحا: أن وليد سليمان سيكون جاهزًا للمشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة إنبي.

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء أمس استعدادًا لمواجهة إنبي المحدد المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.