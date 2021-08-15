شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستدرج مصر المقاصة الليلة فى ختام الجولة 30 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأحد، منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة لقاء وحيد يجمع الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة في تمام السابعة مساءاً على استاد الأهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع أسوان بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المقاصة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الخمسة الاخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 5 مباريات أمام مصر المقاصة ثم غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.

ويفقد الانتاج الحربى جهود لاعبه محمد غنام فى هذه المباراة بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة أسوان التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق بالجولة الاخيرة للمسابقة، وغاب الفوز عن الإنتاج منذ 25 يونيو الماضى حينما فاز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراة.

في المقابل طالب محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بإستعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في 28 مايو الماضى حيث تلقى الفريق الفيومى أربعة خسائر وحقق تعادل وحيد.