شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الأهلي تترقب 300 ألف دولار قيمة إعارة أحمد ياسر ريان لتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلى انتعاش خزينة النادي بمبلغ قيمته 300 ألف دولار قيمة إعارة أحمد ياسر ريان إلى نادي ألتاي إزمير التركي، بعد نجاح المفاوضات بين الناديين، والاتفاق على إعارة اللاعب مع وضع بند يمنحه الأفضلية في شراء اللاعب بعد نهاية مدة الإعارة حاتل دفع مبلغ 2.5 مليون دولار.

ووافقت إدارة نادي سيراميكا على طلب النادي الأهلي، بشأن سفر أحمد ياسر ريان، إلى تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، وانهاء إجراءات انتقاله للعب بنادي ألتاي التركي، بدءًا من الموسم الجديد، حيث تواصل الناديين من أجل الموافقة على منح أحمد ياسر ريان، استثناءً والسماح له بالسفر، وعدم استكمال فترة الإعارة المتفق عليها بين الطرفين، حتى نهاية الموسم الحالي، والذي يمتد إلى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، قبل ٥ مباريات من نهاية مسابقة الدوري العام.